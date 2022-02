Skån de civile i Ukraine appellerer Macron i samtale med Putin

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har mandag talt i telefon med Ruslands præsident, og her har han bedt Vladimir Putin om at indstille bombardementer og angreb på civile i Ukraine.

Og i det hele taget følge det internationale samfunds krav om at indstille det russiske angreb.

Det rapporterer den franske tv-station BFMTV.

Macron har også anmodet om, at der etableres en korridor, så civile kan komme i sikkerhed.

Putin har "bekræftet sin vilje til at se på disse tre punkter", oplyser den franske præsidents kontor

Der ligger også en erklæring fra den russiske regering om de to lederes møde over telefonen.

Her hedder det, at Putin gjorde det klart over for Macron, at en løsning i Ukraine kun er mulig, hvis den ukrainske regering er neutral, "afnazificeret" og "demilitariseret".

Samtidig skal regeringen i Kiev formelt anerkende, at den tidligere ukrainske halvø Krim er russisk ifølge Reuters.

Rusland annekterede i 2014 Krim.

- Rusland er åben for forhandlinger med repræsentanter for Ukraine og forventer, at forhandlingerne fører til det ønskede resultat, lyder det fra Moskva.

Inden den russiske invasion forsøgte Macron flere gange at overtale Putin til ikke at gribe til militær handling. Deres sidste møde ansigt til ansigt fandt sted i Moskva 7. februar- med dem begge placeret for hver sin ende af et meget langt hvidt bord.

/ritzau/