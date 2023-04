Skaber af USA's MobilePay er blevet stukket ihjel på gaden

Bob Lee, der har stiftet appen Cash App, er blevet stukket ihjel i San Francisco i den amerikanske delstat Californien tirsdag, skriver hans far ifølge nyhedsbureauet Reuters i et opslag på Facebook.

- Jeg har lige mistet min bedste ven, min søn Bob Lee, der har mistet sit liv på gaden i San Francisco tidligt tirsdag morgen, skriver Rick Lee i et opslag på Facebook, hvor han deler en artikel om knivstikkeriet.

Cash App er en app, hvor personer kan overføre penge til hinanden i stil med danske MobilePay. Ifølge BBC er selskabet 40 milliarder dollar værd.

Politiet i San Francisco siger, at en 43-årig mand blev stukket ned tidligt på dagen tirsdag og døde af sine skader på hospitalet.

I en udtalelse fra politiet nævnes offerets navn ikke, men det oplyses, at hændelsen efterforskes, og at ingen er anholdt for knivstikkeriet.

Teknologikonglomeratet Block Inc., der ejer Cash App, har ikke kommenteret dødsfaldet.

Inden sin død var Bob Lee produktchef hos kryptovalutafirmaet MobileCoin, som han også har investeret i og rådgivet, skriver Reuters.

- Bob var en dynamo, en naturkraft. Bob var den ægte vare. Han var skabt til den verden, der bliver født lige nu. Han var et drømmende barn, og hvad end han forestillede sig - uanset hvor skørt det var - gjorde han det til virkelighed, skriver Joshua Goldbard, der er direktør i MobileCoin, på Twitter.

Ifølge det britiske medie BBC fik politiet i San Francisco en anmeldelse om et knivstikkeri klokken 02.35 om natten lokal tid.

De fandt Lee bevidstløs på jorden med to knivstik i brystet ifølge San Francisco Chronicle.

Bob Lees død har ifølge BBC genstartet debatten om voldsforbrydelser i San Francisco.

Siden coronapandemien har drab være et stort problem i den amerikanske by.

I 2021 og 2022 var der 56 drab i byen, mens foreløbig politidata viser, at der indtil videre har været 12 drab i byen i år.

