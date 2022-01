Skader efter massivt vulkanudbrud i Tonga skal undersøges

New Zealand har sendt fly fra forsvaret til Tonga, efter at ønationen i det sydlige Stillehav blev ramt af et massivt vulkanudbrud under havet lørdag.

Telefon- og internetforbindelser er stadig nede mandag lokal tid, og omfanget af ødelæggelserne efter vulkanen Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai står stadig i det uvisse.

Et fly fra New Zealand skal derfor undersøge skaderne på de mange øer i Tonga, som man endnu ikke har hørt fra. Der er omkring 170 øer i Tonga, hvoraf 36 af dem er beboede.

Et fly fra Australien forventes også at blive sendt afsted for at undersøge ødelæggelserne på Tongas infrastruktur, herunder veje, havne og elledninger.

En newzealandsk embedsmand i Tonga Peter Lund skriver på Facebook, at internettet er nede i øriget, da undersøiske kabler er gået i stykker.

Lund, der er baseret i hovedstaden Nuku'alofa, oplyser videre, at en satellitforbindelse kun var tilgængelig for embedsmænd, og at mobiltelefoner fungerer lokalt, men ikke internationalt.

- Det har været en forfærdelig tid, men Nuku'alofa står stadig, og elektriciteten er blevet genoprettet i mange hjem, skriver han.

Han skriver videre, at det store oprydningsarbejde vil finde sted i denne uge, og at vulkanaske har dækket det meste af hovedstaden.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kan genopretningen af telefon- og internetforbindelse tage op til to uger.

Søndag sagde New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, at der ikke var bekræftet nogen tilskadekomne i forbindelse med udbruddet, men at situationen stadig var "meget bekymrende" i Tonga.

Vulkanudbruddet udløste tsunamiadvarsler halvvejs rundt om jordkloden, herunder i Fiji, Vanuatu, Chile, Samoa, Australien, New Zealand, Japan, Hawaii og Alaska i USA.

Truslen om tsunamier blev afblæst søndag, men der er fortsat risiko for stærke eller usædvanlige strømme i havet.

Der er desuden blevet registreret endnu et udbrud fra vulkanen mandag formiddag lokal tid, men indtil videre er der ingen kendte jordskælv, der kunne medføre tsunamier, som følge af udbruddet.

Selve Tonga blev rystet af en tsunamibølger på over en meter ved hovedstaden, og der blev givet evakueringsordrer en række steder.

Optagelser på sociale medier viste tsunamibølger skylle ind over huse ved kysterne.

Der bor omkring 106.000 indbyggere i Tonga.

/ritzau/dpa