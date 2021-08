Skælv i Filippinerne udløser tsunamivarsel

Et jordskælv i Filippinerne har udløst varsel om, at en tsunami kan ramme regionen.

Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse, USGS, onsdag aften dansk tid.

Skælvet har en beregnet styrke på 7,1 og indtraf i havet ud for den sydlige Mindanao-region, fremgår det af USGS' hjemmeside.

Umiddelbart er der ikke meldinger om skader eller kvæstede og døde i Filippinerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men landets eget Institut for Vulkanologi og Seismologi (Phivolcs) forventer, at et skælv af den størrelse kan resultere i både ødelæggelser og efterskælv. Det rapporterer tv-stationen CNN ifølge Reuters.

Skælvet ramte klokken 01.46 lokal tid (19.46 dansk tid), hvor mange indbyggere ligger i deres senge og sover.

Epicentret lå 65 kilometer under havets overflade.

På trods af den store dybde var rystelserne kraftige nok til, at amerikanske myndigheder advarer om, at kystområder kan blive ramt med ødelæggende kraft af tsunamibølger.

Der er dog ikke risiko for tsunamier på den amerikanske stillehavskyst, vurderer USA's meteorologiske institut.

/ritzau/