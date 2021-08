Skælv tvinger skrøbelig østat i knæ igen

Haiti var langtfra kommet sig helt efter det sidste store jordskælv, da den caribiske ø-stat lørdag blev ramt af endnu en naturkatastrofe.

Mens hovedstaden Port-au-Prince denne gang slap for større ødelæggelser, ser det anderledes ud længere mod syd.

Store dele af havnebyen Les Cayes på den sydlige halvø ligger i ruiner efter skælvet, som havde en styrke på 7,2 og dermed ligger i den voldsomme ende af skalaen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mandag var dødstallet opgjort til mindst 1200, men tallet stiger, i takt med at redningsarbejdet skrider frem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Skælvet er et af de mest dødbringende, der har ramt Latinamerika.

Men det er ikke så ødelæggende som det jordskælv, der rystede Haiti i begyndelsen af 2010. Dengang mistede mere end 200.000 mennesker livet - nogle tal peger på over 300.000 omkomne.

Inden lørdagens jordskælv var landet stadig præget af den ekstreme ødelæggelse, som fulgte efter katastrofen for 11 år siden.

Det fortæller Kristine Mærkedahl Jensen, katastrofechef i Red Barnet. Red Barnet har været i Haiti under genopbygningen af landet, og Kristine Mærkedahl Jensen var selv udsendt til Haiti efter jordskælvet i 2010 for en anden humanitær organisation.

- Op til det seneste jordskælv levede befolkningen i Haiti stadig med konsekvenserne fra jordskælvet i 2010, fordi Haiti ikke var blevet fuldt genopbygget endnu.

- Det er stadig et jordskælv, som sidder dybt i befolkningen, og som efterlod dem i en mere skrøbelig situation end tidligere, siger hun.

Jordskælv er ét problem. Tropiske storme er et andet. Haiti bliver - ligesom andre lande i Det Caribiske Hav - jævnligt ramt af ødelæggende orkaner, som blot forsinker genopbygningen af landet yderligere.

- Befolkningen er meget udsat og lever i fattigdom. Særligt er de i naturens vold, fordi landet hvert år bliver ramt af voldsomme naturfænomener, siger Kristine Mærkedahl Jensen.

Mens oprydningen fortsatte i Haiti, nærmede den tropiske storm Grace sig mandag. Det affødte frygt for, at voldsomme regnskyl ville gøre endnu mere skade i de ødelagte byer.

Foruden naturkatastrofer er Haiti udfordret af politisk ustabilitet og udbredt bandekriminalitet. Landets præsident, Jovenel Moïse, blev dræbt i et attentat i sit hjem for godt en måned siden.

Derefter blev der erklæret krisetilstand i landet, mens jagten på gerningsmændene blev sat ind. Foreløbig er en række tidligere soldater fra Colombia mistænkt for attentatet.

Forskellige bander har de seneste måneder ligget i væbnet krig syd for Port-au-Prince. Det frygtes, at deres tilstedeværelse vil hindre, at hjælpen når frem til de meste trængende områder efter jordskælvet.

Banderne kontrollerer blandt andet den motorvej, der forbinder den sydlige halvø, hvor ødelæggelserne er størst, med resten af Haiti.

Det internationale samfund pumpede 84 milliarder kroner i genopbygningen af Haiti fra 2010 til 2020. Men det caribiske land er - som blandt andet avisen New York Times har påpeget - alligevel præget af håbløshed.

En del af forklaringen er, at landets politiske system er ustabilt, og at samfundet er gennemsyret af korruption.

/ritzau/