Skænderi førte til knivangreb i tog på vej til Flensborg

Ifølge flere tyske medier var det et skænderi, der ledte op til et knivangreb i et intercitytog.

Det var tilsyneladende et skænderi mellem to passagerer, der ledte op til, at en mandlig passager gik til angreb på en anden passager i et hurtigtkørende tog, som kom fra Köln og kørte videre over Hamburg mod Flensburg onsdag aften.

Det skriver flere tyske medier, herunder ndr.de.

Angrebet fandt sted på et intercitytog, der skulle ankomme på banegården i Flensborg omkring klokken 19.06 onsdag aften.

Ifølge det tyske medie skulle én af de to mænd, der skændtes, have trukket en kniv. Han angreb den anden passager, der blev såret.

En 22-årig politikvinde kom manden til undsætning på Flensborg Banegård, efter togpersonalet havde råbt om hjælp, skriver nyhedsbureauet dpa.

Hun var ikke på arbejde, men var i uniform.

Undersøgelser af politikvindens tjenestepistol har bekræftet, at hun affyrede sit våben og skød manden, der gik til angreb med kniv.

Det har tysk politi bekræftet ifølge ndr.de.

Politikvinden er tidligere blevet rapporteret såret, men hendes tilstand torsdag er uvis.

Det har også tidligere været rapporteret, at det var to politifolk, der kom ind i toget på Flensborg station.

Men den 22-årige politikvinde handlede alene.

Årsagen til skænderiet og knivangrebet er fortsat usikker. Men politiet afviser umiddelbart, at forbrydelsen skal være relateret til terror.

Onsdag aften var Flensborg Station afspærret, hvilket påvirkede store dele af togtrafikken. Den er dog tilbage på normalt niveau igen torsdag morgen.

Politiet efterforsker nu episoden, og det forventes, at der bliver fremlagt flere detaljer i løbet af torsdagen.

/ritzau/