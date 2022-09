Skal de europæiske lande give asyl til russiske desertører?

Tusindvis af russiske mænd forsøger at flygte til EU-lande for at undgå at blive sendt i krig i Ukraine. Mandag forsøgte EU-landene at finde en fælles holdning

Hvad er kernen i sagen?

Siden Vladimir Putins beslutning om at indrullere yderligere 300.000 reservister i krigen mod Ukraine, har tusindvis af russiske mænd forsøgt at forlade landet. Bilkøerne er vokset ved grænsen til Finland, der siden mobiliseringsordren onsdag i sidste uge har taget imod 17.000 russere, 80 procent flere end ugen før. Finland holder fortsat grænsen åben, men er ligesom især de baltiske lande betænkelig ved udsigten til at give asyl eller humanitært ophold til et stort antal russiske desertører. Andre lande ønsker som Tyskland at tage imod Putins modstandere, og mandag forsøgte EU-landenes ambassadører at finde en fælles linje.