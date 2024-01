“Skamplet på demokratiet i Europa”: Fascistisk hilsen i video vækker harme i Italien

“Uacceptabelt” og “en skamplet på demokratiet i Europa”.

Flere italienske politikere fordømmer en video, som i løbet af mandag har spredt sig på sociale medier. Det skriver The Guardian.

I videoen kan man se en stor gruppe italienske borgere stå i lange lige rækker, mens de hæver en strakt arm tre gange i en såkaldt “romersk hilsen” – en hilsen, som de fleste vil kunne genkende fra nazistpartiet i Tyskland. Videoen er i skrivende stund blevet set lidt mere end 19 millioner gange.

Videoen er optaget under en ceremoni, som fandt sted søndag i den italienske hovedstad Rom. Ceremonien markerede årsdagen for drabet på tre militante fra det nu nedlagte parti Movimento Sociale Italianos (MSI) ungdomsafdeling, skriver The Guardian.

Partiet Movimento Sociale Italiano (MSI) var et neofascistisk parti, der blev grundlagt efter Anden Verdenskrig. To af de tre dræbte, der er blevet mindet hvert år siden deres død i 1978, blev angiveligt dræbt af formodede venstreorienterede militante foran det gamle hovedkvarter for partiet. En tredje blev skudt senere samme dag under optøjer. Alle tre var teenagere, og ingen blev dømt for deres mord.

Det er første gang, at en video fra mindeceremonien vækker så stor opsigt.

Oppositionspolitikeren Carlo Calenda fra det centrum-venstre parti Azione kalder det, der foregår i videoen, for "en uacceptabel skamplet på demokratiet i Europa".

En anden oppositionspolitiker, Elly Schlein fra partiet Partito Democratico, siger, at “det ligner 1924”, hvilket er en henvisning til det år, hvor fascistlederen Benito Mussolini kom til magten i Italien, før han satte en stopper for flerpartipolitik i landet. Elly Schlein siger desuden, at hun vil gå videre med sagen.

“Vi vil stille spørgsmål til indenrigsminister (Matteo) Piantedosi. Det, der skete, er uacceptabelt. Neofascistiske organisationer skal opløses, som det står i grundloven,” siger hun ifølge Reuters.

Det er langt fra første gang, at nutidige hændelser sætter fokus på Italiens fascistiske fortid. Siden landets nuværende premierminister, Giorgia Meloni, blev valgt, har hun flere gange forsøgt at lægge afstand til den. Hendes højrenationale parti, Italiens Brødre, blev stiftet af Meloni selv i 2012 og udspringer fra partiet MSI, hvilket hun også selv som ung politiker var medlem af.

Meloni har ikke udtalt sig om søndages ceremoni, men hun har tidligere i et interview sagt, at der ikke findes “nostalgiske fascister, racister eller antisemitter i Italiens Brødres DNA“.

Om den konkrete sag siger hendes partifælle, Fabio Rampelli, at partiet er “lysår væk” fra at deltage i neofascistiske optrædener. Det skriver The Guardian.

Rampelli sagde yderligere, at selvom partiet ikke har givet afkald på "mindet om de tre drenge, der blev dræbt på barbarisk vis for 46 år siden", så "deltager de ikke i den slags demonstrationer":

"Det er ikke vores stil, det er ikke vores filosofi," tilføjede han.

Også Antonio Tajana, leder af partiet Forza Italia (Fremad Italien), har udtalt, at enhver fejring af diktaturet bør fordømmes.