Skandale ryster Israel: Politiet beskyldes for at hacke israeleres telefoner med spion-software

I årevis har det israelske firma NSO Group solgt software-produktet Pegasus til en række regeringer verden over, der i større eller mindre omfang har brugt produktet til at hacke sig adgang til oppositionsmedlemmers - eller fjenders - mobiltelefoner. Det har ikke været nogen hemmelighed, og heller ikke en sag, der har skabt røre; i hvert fald ikke i Israel. Men nu har dagbladet Calcalist afsløret, at det israelske politi også skal have brugt Pegasus mod statens egne borgere. Programmet kan aflytte telefoner, læse beskeder, hente billeder i telefonens arkiv og endda tage billeder af telefonens bruger, og afsløringen har vakt kolossal opsigt og harme.