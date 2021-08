Skandaleplaget parti har igen Malaysias premierministerpost

Malaysia har fredag fundet en ny premierminister efter den tidligere regerings kollaps.

Landets konge har således udpeget Ismail Sabri Yaakob - der i den tidligere regering var vicepremierminister - som landets næste regeringsleder.

Hans forgænger, Muhyiddin Yassin, gik af mandag efter at have mistet støtte i parlamentet.

Samtidig var befolkningens vrede over håndteringen af coronapandemien taget til.

I det konstitutionelle monarki kan kong Al-Sultan Abdullah udpege en premierminister blandt de folkevalgte parlamentarikere.

- Kongen håber, at med udpegningen af en ny premierminister, så vil den politiske turbulens i landet tage af hurtigt, skriver paladset i en meddelelse.

Den nye premierminister kommer fra partiet United Malays National Organisation (Unmo), som har domineret det politiske liv i Malaysia i seks årtier inden et historisk valgnederlag i 2018 under en større svindelsag.

Ismail Sabri Yaakob bliver landets tredje premierminister siden 2018-valget.

Udpegningen af ham betyder, at Unmo igen besidder landets øverste politiske post - endda uden et nyt valg.

Kongens håb om politisk ro kan dog blive udfordret.

Hundredtusindvis har allerede sat deres navn på en underskriftindsamling mod den nye premierminister.

Derudover kommer Ismail Sabri Yaakob kun til at have et ganske lille flertal i parlamentet.

Den 61-årige nye premierminister er en erfaren skikkelse i malaysisk politik. Han har blandt andet været minister for landbrug og udvikling af landområder.

Det var den såkaldt 1MDB-skandalesag, der i 2018 rystede det politiske livi Malaysia.

I forbindelse med svindelsagen blev den tidligere premierminister fra Umno Najib Razak i 2020 idømt 12 års fængsel.

Landets højesteret fandt, at han havde begået underslæb mod den statslige udviklingsfond 1MDB for 4,5 milliarder dollar.

/ritzau/AFP