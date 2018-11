Skat vinder vigtigt slag om 5,4 milliarder i USA

Skattestyrelsen har taget det først stik i det juridiske efterspil om udbytteskandalen for 12,7 milliarder.

En dommer i Southern District of New York har mandag aften besluttet at give Skattestyrelsen tilladelse til at gå rettens vej for at hive 820 millioner dollar svarende til 5,4 milliarder kroner ud af små amerikanske pensionskasser.

Det skriver DR Nyheder.

Det er første skridt i det juridiske efterspil om udbytteskandalen, der har kostet den danske stat mindst 12,7 milliarder kroner.

- Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at dommeren efter det oplyste er enig med os i, at vi har en sag, som retteligt skal føres ved domstolene i USA, siger Steen Bechmann, direktør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, til DR Nyheder.

Svindelnummeret er foregået ved, at udenlandske investorer har bedt om at få tilbagebetalt udbytteskat. Det har de ret til i nogle tilfælde ifølge internationale aftaler. De fik altså refunderet en skat, de slet ikke havde betalt.

Problemet var bare, at investorerne i mange tilfælde slet ikke ejede de aktier, de hævdede at have fået udbytte fra og dermed betalt skat i Danmark af.

Skattestyrelsen har stævnet cirka 420 personer og selskaber, der på den ene eller den anden måde spiller en rolle i sagen. I alt har Skattestyrelsen anlagt 176 sager i USA.

Indtil videre er der indgået to forlig med to amerikanske pensionskasser, der er gået med til at betale 10 millioner kroner tilbage til Danmark.

Den britiske forretningsmand Sanjay Shah menes at spille en hovedrolle i sagen. Skatteministeriet ønsker ikke at oplyse, hvordan det går med at få ham udleveret.

Der er foretaget "civile arrester" i aktiver for samlet 3,3 milliarder kroner i fire lande mod en række selskaber og personer. Arrest svarer til at beslaglægge penge eller andre værdier. Beløbet er et skøn og forbundet med usikkerhed.

Det oplyste Skatteministeriet på et pressemøde tidligere på måneden.

/ritzau/