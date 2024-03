Skib forhindrede større katastrofe med nødsignal før brokollaps

Skibet, der natten til tirsdag lokal tid påsejlede Francis Scott Key Bridge i Baltimore i USA, udsendte forud for kollisionen et "mayday"-nødsignal.

Men skibets fart syntes at være for hurtig til at undgå hændelsen.

Det fortæller Wes Moore, der er guvernør i delstaten Maryland, på et pressemøde, skriver CNN.

Nødsignalet gjorde, at flere biler blev stoppet fra at krydse broen, hvilket forhindrede en større katastrofe.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Disse mennesker er helte. De reddede liv i går aftes, siger guvernøren.

Seks personer meldes fortsat savnet, mens en er blevet reddet og bragt på hospitalet. Yderligere en person, der var involveret, er ikke kommet på hospitalet.

Meldingerne lyder, at de alle var i gang med at reparere huller i vejen på broen, da ulykken skete.

Et nødberedskab, der blandt andet består af dykkere, arbejder stadig på højtryk for at finde de savnede. Ingen af besætningsmedlemmerne er kommet til skade.

Wes Moore tilføjer, at de foreløbige undersøgelser peger på, at der er tale om en ulykke.

- Vi har ikke set nogen troværdige beviser på et terrorangreb, siger guvernøren.

Samme melding kommer fra det amerikanske forbundspoliti, FBI, der opfordrer til, at den lokale befolkning udviser tålmodighed, mens man fortsat er i gang med at klarlægge hændelsesforløbet.

Artiklen fortsætter under annoncen

På spørgsmålet om, hvorvidt broen vil blive genopbygget, svarer guvernøren:

- Det vil vi få gjort. Og ikke bare genopbygget, men bygget på en måde, så det mindes de mennesker, som denne tragedie har påvirket - og ære det samfund, den tjener, siger Wes Moore.

Guvernøren fremlægger ingen tidsplan, da fokus er på at redde liv, lyder det.

Det var containerskibet "Dali", der påsejlede den 2,6 kilometer lange motorvejsbro natten til tirsdag.

Påsejlingen medførte, at broen øjeblikkeligt kollapsede.

Fragtskibet var på vej fra Baltimore til Colombo i Sri Lanka, da det ved udsejlingen fra havnen i Baltimore påsejlede broen.

/ritzau/