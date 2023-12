Skib med tilknytning til Israel meldes ramt af drone ud for Indien

En drone har ramt et handelsskib med tilknytning til Israel ud for det nordvestlige Indien.

Det oplyser søfartsorganisationer ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Der er tale om en produkttanker, der sejler under liberisk flag, oplyser det maritime sikkerhedsfirma Ambrey i London.

Der udbrød brand om bord, lyder det fra det britiske militærs organisation for maritim handel (UKMTO). Der er meldinger om en del skader.

Angrebet fandt sted 200 kilometer sydvest for Veraval i Indien.

- Det havde sidst lagt til i Saudi-Arabien og havde på det tidspunkt Indien som destination, melder Ambrey.

Den indiske flåde har reageret, oplyses det. Men Reuters har ikke umiddelbart kunnet få svar fra flåden på, hvad der sker.

Der er ingen oplysninger om, hvor dronen kom fra.

Optrinnet ud for Indien kommer efter en række raketangreb i Rødehavet mod handelsskibe. De raketter er affyret af den iranskstøttede Houthi-milits i Yemen.

Oprørerne siger, at de gør det i solidaritet med palæstinenserne i det krigsramte Gaza.

I sidste uge var det tæt på at gå ud over containerskibet "Maersk Gibraltar". Her slog en raket ned tæt på skibet ved Rødehavets udløb i Adenbugten.

Det har tvunget det danske rederi sammen med andre af de store internationale rederier til at omdirigere deres skibe, så de sejler via Sydafrika for at komme til Europa og længere endnu.

Den korteste vej plejer at være via Suezkanalen i Egypten, som er forbundet med Rødehavet.

/ritzau/