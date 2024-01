Amerikansk fragtskib meldes ramt af missil ud for Yemens kyst

Et fragtskib er mandag blevet ramt af et missil i Adenbugten nær den yemenitiske kystby Aden.

Det oplyser Den Britiske Organisation for Maritime Operationer (UKMTO) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Missilet ramte skibet fra oven.

Ifølge det britiske sikkerhedsfirma Ambrey er der tale om et amerikanskejet fragtskib, der sejler under de amerikanske Marshalløers flag.

Ambrey oplyser ifølge Reuters, at der er opstået en brand på skibet som følge af angrebet. Der er dog ingen meldinger om tilskadekomne, og skibet holder sig foreløbig oven vande.

En lang række skibe i farvandene omkring Yemen - Det Røde Hav og Adenbugten - er siden november blevet ramt af angreb udført af Houthi-bevægelsen i Yemen.

Det er dog uvist, om Houthi-bevægelsen står bag mandagens angreb.

Houthi-bevægelsen er allieret med den militante palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza, og angrebene på skibstrafikken i Det Røde Hav er ifølge Houthi-bevægelsen sket som modsvar på Israels krig mod Hamas.

Som følge af angrebene har en koalition med USA i spidsen i januar angrebet flere Houthi-relaterede mål i Yemen.

Det er sikkerhedsfirmaet Ambreys vurdering, at mandagens angreb er sket som følge af den udenlandske militære offensiv mod Houthi-bevægelsen.

Risikoen for angreb i Det Røde Hav har fået mange rederier til at omlægge deres ruter.

I stedet for at sejle via Suezkanalen og Det Røde Hav for at komme fra Europa til Asien tager skibene den meget længere tur syd om Afrika.

