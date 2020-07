Skitse giver Merkel håb om at undgå rekordlangt EU-topmøde

Der ligger en skitse på bordet, som kan give EU-aftale, siger Merkel, som understreger, at intet er sikkert.

Natten til mandag blev lang for EU's stats- og regeringschefer, som på fjerde dag i træk forhandler om unionens budget for de næste syv år og en økonomisk genopretning. Men den var ikke spildt.

Den vurdering deler den tyske forbundskansler, Angela Merkel, da hun ankommer til møder, før selve EU-topmødet ventes genoptaget klokken 16.

- Efter lange diskussioner i aftes fik vi udarbejdet en skitse til en mulig aftale. Det er et skridt fremad, og det giver håb om, at en aftale er mulig at indgå i dag, siger Merkel.

Tyskeren lægger ikke skjul på, at skitsen til et kompromis ikke er accepteret helt, og derfor er det også muligt, at mødet enten fortsætter, eller at det ender i et sammenbrud, der formentlig vil tvinge deltagerne til at vende tilbage snart.

Topmødet blev indledt fredag 17. juli klokken 10. Mødet har altså foreløbig løbet over fire dage.

Det er dermed tæt på at være rekord for et topmøde i EU. I år 2000 forhandlede EU's dengang 14 stats- og regeringschefer i hele fem dage i Nice.

Stridighederne handlede blandt andet om stemmeprocesser og andre institutionelle reformer.

Dermed er det aktuelle topmøde så småt ved at nærme sig rekorden fra Sydfrankrig for tyve år siden.

Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von er Leyen, er som Merkel forsigtig optimist.

- Jeg ser positivt på dagen. Vi er ikke i mål endnu, men tingene bevæger sig i den rigtige retning, siger hun på vej tilbage til møder i bygningen, hvor topmødet genoptages ifølge EU-præsident Charles Michels plan.

De fleste stats- og regeringschefer har mandag fået mulighed for at hvile sig nogle timer, efter at de måtte forlænge tredjedagen med forhandlinger i små grupper til ud på morgenen.

/ritzau/