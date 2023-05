To skolepiger blev stukket ned på deres skole i Berlin

To skolepiger blev alvorligt såret, da en mand angreb dem med knivstik på en skole i Berlin onsdag eftermiddag Det oplyser en talskvinde for politiet til det tyske nyhedsbureau dpa.

En mand på 39 år, der mistænkes for overfaldet, blev anholdt på stedet.

Politiet har indledt en efterforskning for at få klarlagt, hvad der førte til forbrydelsen, men de har ikke offentliggjort yderligere oplysninger.

Motivet for angrebet menes hverken at være politisk eller religiøst.

- Baggrunden er indtil videre uklar, hedder det i et tweet fra politiet.

Hele skolen og området omkring den blev afspærret efter angrebet

Den lokale avis B.Z. skriver, at de to børn var syv og otte år. Den ene af pigerne svæver mellem liv og død.

- Manden ventede på dem ved skolen, skriver avisen.

Der var umiddelbart efter angrebet beretninger om to gerningspersoner, men dette blev senere afvist.

- Vi går ud fra, at den mistænkte handlede alene, siger Berlins senator for undervisning, Katharina Günther-Wünsch, som besøgte gerningsstedet sent på dagen.

Ifølge B.Z. kendte den formodede gerningsmand ikke pigerne, og han blev efter angrebet på stedet og ventede på politiet. Der var tegn på mental sygdom, skriver avisen.

Berlins nye konservative borgmester, Kai Wegner, skriver i et tweet, at han er chokeret over "denne ufattelige handling".

Mine tanker er hos de to sårede piger i disse vanskelige timer, skriver han.

