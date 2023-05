Skoler bruger Peter Plys til at forberede børn på masseskyderier

Et amerikansk konsulenthus har inddraget Peter Plys og hans venner fra Hundredmeterskoven i en bog, der skal hjælpe amerikanske skolebørn med at forberede sig på et skoleskyderi.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Bogen hedder "Pas på dig selv", og magasinet Oak Cliff Advocate kunne tidligere på ugen berette, at den er blevet taget i brug i et skoledistrikt i delstaten Texas.

Det sker, cirka et år efter at en 18-årig mand gik ind på en skole i Uvalde i Texas og skød og dræbte 19 børn og 2 lærere.

I bogen instruerer Peter Plys og gamle kendinge som Grisling, Tigerdyret og Ninka Ninus skolebørn i, hvordan de skal forholde sig, hvis de skulle befinde sig i et masseskyderi.

- Hvis der er fare på færde, så lad Peter Plys og hans venner vise dig, hvad du skal gøre, står der på bogens omslag.

Konsulentfirmaet bag bogen, Praetorian Consulting, skriver på dens hjemmeside, at bogen er en del af dets "Pas på dig selv"-pensum, som er lavet af "tjenestegørende politibetjente fra Texas".

- Hvis faren er nær, så frygt ej. Gem dig som Plys gør, mens politiet er på vej, lyder en af læresætningerne i bogen.

Politistyrken i Uvalde fik i kølvandet på sidste års masseskyderi hård kritik fra flere sider i USA for dens reaktion på skoleskyderiet.

Efterfølgende undersøgelser har vist, at det - på trods af at betjentene var bekendt med, hvad der foregik på skolen - tog politiet over en time at storme dørene til klasseværelset og skyde den 18-årige gerningsmand.

- "Pas på dig selv"-pensummets eneste formål er at lære børn, hvordan man sikrer sig og beskytter sig selv, hvis der opstår en farlig indtrængen på ens skole, skriver Praetorian Consulting om bogen.

Bogen har fået kritik af blandt andet Gavin Newsom. Han er guvernør for delstaten Californien, som har nogle af USA's strengeste våbenlove.

- Peter Plys underviser nu Texas' børn om skudgerningsmænd i aktion, fordi de folkevalgte ikke har modet til at beskytte vores børn og vedtage våbensikkerhedslovgivning, som er pure sund fornuft, skriver han på det sociale medie Twitter.

Gun Violence Archive - en amerikansk ngo, der fører statistik over masseskyderier - skriver på dets hjemmeside, at der i 2023 indtil videre har været 244 masseskyderier i USA.

Det svarer til cirka 1,7 masseskyderier om dagen.

Ngo'en betegner et masseskyderi som et, hvor fire personer eller flere - heriblandt ikke gerningsmanden - er blevet ramt.

