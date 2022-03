Peru med verdens højeste antal af coronadødsfald målt per indbygger har haft lukkede skoler siden marts 2020.

Skoler genåbner i Peru efter to års coronanedlukning

Peru har mandag slået dørene op til landets skoler for første gang i to år. Skolerne har været lukket på grund af coronapandemien siden 16. marts 2020.

Men fra mandag kan 4,2 millioner børn gradvist vende tilbage til Perus 55.000 offentlige skoler, mens tre millioner børn kan vende tilbage til privatskoler.

Det oplyser landets undervisningsministerium.

I januar begyndte myndighederne at vaccinere børn ned til fem år for at forberede dem til genåbningen af skolerne.

- Alle vender sikkert tilbage til skolen, udtaler ministeriet i en pressemeddelelse.

Efter planen er alle børn tilbage i klasselokalerne 28. marts.

Landets venstreorienteret præsident, Pedro Castillo, siger, at det er med "en enorm glæde", at børnene vender tilbage til undervisningen.

Siden pandemiens begyndelse har Peru opdaget mere end 3,5 millioner smittetilfælde og konstateret mere end 211.000 coronarelaterede dødsfald.

Peru er det land i verden, der har registreret flest coronarelaterede dødsfald i verden i forhold til befolkningen. Der bor omkring 33 millioner i landet.

Peru har således registreret 627 dødsfald per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har Danmark registreret 48 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Ifølge FN's børneorganisation, Unicef, har millioner af skoleelever verden over betalt en høj pris ved ikke at møde fysisk i skole under pandemien.

Ifølge Unicef har tabt undervisning som følge af skolelukninger betydet, at op mod 70 procent af de tiårige er ude af stand til at læse eller forstå en simpel tekst. Før pandemien var det tal på 53 procent.

/ritzau/AFP