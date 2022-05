Skoleskyderi udløser advarsel i ny Stranger Things-sæson

Fredag er fjerde sæson af serien "Stranger Things" udkommet på Netflix. Men for seere i USA er første episode ledsaget af en advarsel.

Det skyldes åbningsscenen, som indeholder grafiske billeder af døde børn, skriver underholdningsmediet Variety.

Efter tirsdagens skoleskyderi i Uvalde i Texas, hvor 19 børn og 2 lærere blev skudt, har Netflix derfor valgt at bringe en advarsel.

- Vi filmede denne sæson af "Stranger Things" for et år siden. Men som følge af det tragiske skyderi på en skole i Texas kan seere muligvis finde åbningsscenen i episode 1 smertefuld.

- Vi er dybt bedrøvede over denne ufattelige vold, og vores kærlighed går ud til alle familier, der sørger over at have mistet en elsket, står der.

Advarslen dukker op før en opsummering af den tidligere sæson, som automatisk spiller i begyndelsen af første episode i den nye sæson.

Den vil kun dukke op hos amerikanske seere.

