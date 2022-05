Fattigdom er udbredt i den lille by Uvalde, hvor 19 børn og to voksne tirsdag blev dræbt i skoleskyderi.

Skoleskyderi: Uvalde er en lille fattig og normalt stille by

Chok og sorg vil i lang tid præge den lille by Uvalde i det sydlige Texas efter tirsdagens skoleskyderi, som var et af de blodigste i USA's historie.

Byen ligger omkring 135 kilometer fra San Antonio, og der er 100 kilometer til Mexicos grænse. De fleste af de op mod 16.000 indbyggere har mexicansk baggrund.

På Robb Elementary School, hvor massakren fandt sted, går der omkring 500 elever. Langt størstedelen har en latinamerikansk baggrund.

- Fattigdom er udbredt i området, skriver The New York Times om skolen i det sydlige Texas.

- Den lille by er et sted, som fredag aften er præget af amerikansk fodbold. For nogle er den kendt som filmskuespilleren Matthew McConaugheys hjemby, rapporterer tv-stationen NPR.

- Det er ikke et sted, hvor meget sammenspiste lokale på nogen måde har kunnet vente et blodigt skoleskyderi, siger Marc Duvoisin, som er chefredaktør for San Antonio Express-News.

- Det er et samfund, som har været gennem nylige forandringer, fordi mange nye tilflyttere er kommet til byen i seneste par år. Mange er flyttet hertil fra andre stater - tiltrukket af det smukke landskab og af den mentalitet, som præger små byer på afstand af storbysamfund, siger Duvoisin, som mener det lokale politi virker, som om det gået i chok over det, der er sket.

Marsha Espionosa fra USA's departement for intern sikkerhed skriver på Twitter, at grænsevagter reagerede på alarmen og sluttede sig til de politifolk, som begav sig ind på skolen for at pågribe gerningsmanden.

- Grænsevagterne satte deres eget liv på spil, da de sammen med politifolk placerede sig mellem den bevæbnede mænd og børnene på gerningsstedet for at fjerne skyttens opmærksomhed fra potentielle ofre, siger hun.

Flere personer, som blev såret under skyderiet, er indlagt. Blandt andre to tiårige piger, en niårig pige og en 66-årig kvinde behandles på et universitetshospital. Mindst en af grænsevagterne blev også såret.

Der blev onsdag flaget på halv på alle offentlige bygninger, militærbaser og flådefartøjer i USA.

