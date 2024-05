Skotlands regeringsparti overlever mistillidsvotum

Skotlands regeringsparti, SNP, har onsdag overlevet et mistillidsvotum i det skotske parlament.

Det skriver Reuters.

Afstemningen har fundet sted, to dage efter at partiets leder og landets førsteminister, Humza Yousaf, meddelte sin afgang.

Yousaf forsætter, indtil der er fundet en efterfølger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mistillidsvotummet blev forkastet med 70 stemmer imod og 58 stemmer for.

Ifølge Reuters har Yousafs beslutning om at træde tilbage kastet SNP, som står for Skotlands Nationale Parti, ud i et politisk stormvejr.

Yousafs tilbagetræden har øget oppositionspartiet Labours forhåbninger om at vinde det næste valg.

Meningsmålinger viser, at Labours popularitet er højere eller på niveau med SNP's for første gang i et årti.

Humza Yousaf var Skotlands første muslimske leder.

Yousaf overtog sidste år i marts lederposten i Skotlands Nationale Parti, SNP, efter Nicola Sturgeon.

/ritzau/