Skovbrand hærger i område med gammelt krigsmateriel i Tyskland

380 brandfolk og betjente er sat ind i arbejdet med at slukke en skovbrand nær byen Treuenbrietzen i Tyskland.

En brand er brudt ud i et skovområde nær byen Treuenbrietzen i den tyske delstat Brandenburg.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Branden er brudt ud i et område sydvest for Berlin, hvor der er rester af eksplosiv krigsammunition fra Anden Verdenskrig begravet i jorden, og det besværliggør slukningsarbejdet.

Fredag aften dækkede skovbranden et område på 60 hektar, og den havde forårsaget en røgsky, der var synlig på flere kilometers afstand.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det oplyser brandofficer i Brandenburg Raimund Engel.

Omkring 380 ansatte fra brandvæsnet, politiet og det tyske civilforsvar er sat ind for at bekæmpe branden, siger talsperson for regionen Andrea Metzler.

Det store antal redningsarbejdere, der er sat ind, skaber bekymring, fordi branden breder sig i et område, hvor artilleri fra Anden Verdenskrig, der ikke er eksploderet, er gravet ned.

Raimund Engel siger, at der allerede har været eksplosioner i området.

Skovbranden kommer i en tid, hvor temperaturen er høj mange steder i Tyskland. Det gør jorden tør, og med skiftende vind skaber det en udfordrende situation.

Arbejdet med at slukke branden ventes at blive genoptaget lørdag.

I 2018 brød en skovbrand også ud omkring byen Treuenbrietzen.

Da var der ligeledes bekymring for nedgravet ammunition, og der skete flere eksplosioner under branden, oplyste de lokale myndigheder.

Skovbranden betød også, at 500 personer fra tre forskellige landsbyer måtte evakueres. Allerede dagen efter kunne de dog vende tilbage til deres huse.

Flere lande i Europa ventes ifølge nyhedsbureauet AFP at blive ramt af rekordhøje temperaturer i weekenden, hvilket skaber frygt for flere skovbrande.

I den spanske region Sierra de la Culebra har en skovbrand bredt sig over tæt på 9000 hektar og tvunget flere end 200 personer fra deres hjem.

/ritzau/