Skovbrand hærger nord for Stockholm efter storbrand i 2014

For fire år siden tog det næsten to uger at slukke gigantisk skovbrand i område, som igen er ramt af brand.

En stor skovbrand hærger i Sala nordvest for Stockholm, skriver krisinformation.se, som bringer information fra svenske myndigheder.

Branden er mandag aften ikke under kontrol.

Redningstjenester arbejder på at bekæmpe flammerne, og forsvaret bidrager med en helikopter til redningsarbejdet.

Mennesker i området evakueres, og politiet arbejder mandag aften på at finde et sted, hvor de evakuerede kan samles.

Området blev også hærget af en stor brand i 2014. Det tog dengang næsten to uger at slukke ilden.

Et område på størrelse med 25.000 fodboldbaner brændte ifølge nyhedsbureauet TT ned.

Svenske myndigheder appellerer til, at ingen begiver sig ud i området, også selv om der ikke er afspærret.

Branden spreder sig mandag aften i sydøstlig retning mod Vånkarbo og Månsbo. Lensvej 685, som går fra Ramnäs mod Rörbo, afspærres.

Politi og brandvæsen rykkede klokken 15.21 mandag ud til branden.

/ritzau/