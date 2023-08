Skovbrand på Hawaii bliver dødeligste i 100 år med nyt dødstal

Skovbranden på Maui-øen er officielt trådt ind på pladsen som den dødeligste skovbrand i USA i mere end et århundrede, efter at embedsmænd fra delstaten natten til søndag kunne oplyse, at dødstallet var steget til 89.

Skadernes størrelsesorden bliver klarere for hver dag, der går, mens redningshold og hundepatruljer graver sig gennem ruinerne af Lahaina, fire dage efter at de iltre flammer rasede igennem byen med lynets hast.

Hele biler er blevet smeltet. Huse forvandlet til forkullede stumper, der vokser ud af den altopslugende askebund. Byen er så godt som udslettet.

Guvernøren for Hawaii, som i midten af det 20. århundrede blev udnævnt som USA's 50. stat, Josh Green, har gentagne gange advaret om, at dødstallet for naturkatastrofen formentlig vil blive ved med at stige en rum tid endnu.

Artiklen fortsætter under annoncen

Redningsholdene bliver ved med at finde lig af omkomne hawaiianere.

Genopbygningen af Lahaina kommer til at koste 5,5 milliarder dollar. Det svarer til cirka 37,2 milliarder danske kroner.

Det anslår USA's føderale katastrofeagentur, Fema, som oplyser, at mere end 2200 strukturer er blevet beskadiget, og at mere end 8,5 kvadratkilometer er blevet brændt.

Lørdag meddelte rigsadvokaten på Hawaii, Anne Lopez, at hun har åbnet en undersøgelse af myndighedernes håndtering af skovbrandene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Beboere på Maui har fortalt, at de end ikke blev varslet om skovbranden, før flammerne stod for døren.

Det er foreløbig uklart, hvorfor det ikke lykkedes at evakuere de borgere, der ikke nåede væk fra skovbrandene i tide, og som mistede livet.

Men på et pressemøde torsdag indikerede chefen for brandvæsnet på Maui, Bradford Ventura, at ilden bredte sig så hurtigt, at det var "nærmest umuligt" for de første brandfolk på stedet at kommunikere med vagtcentralen.

/ritzau/Reuters