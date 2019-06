Skovbrand raser tæt på Arlanda - men fly letter og lander

16 brandkøretøjer er sat ind for at bekæmpe skovbrand tæt ved Stockholms store lufthavn.

En større skovbrand fejer hen over et område nær Arlanda lufthavn ved Stockholm.

Der er 16 brandkøretøjer på stedet for at bekæmpe branden. Men flytrafikken er ikke påvirket, siger en talskvinde for Swedavia, Ellen Laurin.

Heller ikke trafikken på vejene er blevet berørt af branden og den megen røg, siger politiet.

Sveriges meteorologiske tjeneste, SMHI, advarede tidligere på dagen om, at der var risiko for brande i skove og på marker i Stockholms Län. Her er der allerede et forbud mod åben ild.

- Der er ekstremt tørt i landskabet, og risikoen for brande i skove og på mark er ekstremt stor, hed det.

Det er cirka 40.000 kvadratmeter, som er berørt af branden ved Arlanda, skriver avisen Dagens Nyheter.

/ritzau/TT