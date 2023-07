Skovbrand raserer på spansk ferieø - over 4000 evakueret

Over 4000 personer er blevet evakueret på grund af en skovbrand på den spanske ferieø La Palma.

Det oplyser lokale myndigheder, der betegner branden som ude af kontrol, søndag.

- Der har været modstand fra nogle lokale, som ikke har ønsket at forlade deres hjem. Men jeg opfordrer folk til at være ansvarlige, siger Fernando Clavijo, præsident for De Kanariske Øer.

La Palma er den nordvestligste ø i den spanske øgruppe De Kanariske Øer og et yndet turistmål.

Branden begyndte i de tidlige morgentimer lørdag i et skovbevokset område på den nordlige del af øen.

Siden har den spredt sig, så tusinder er blevet evakueret.

Branden opstod i et område, som har fået meget lidt regn på det seneste, ligesom det er tilfældet i mange andre dele af tørkeramte Spanien.

300 brandfolk bekæmper skovbranden. De får hjælp af fly og helikoptere.

Mindst 13 huse er brændt ned til grunden. Skovbranden har foreløbig ramt et areal, der svarer til cirka 6500 fodboldbaner.

Søndag har budt på bedre vejrforhold for brandfolkene end lørdag. Temperaturerne er lavere, og der er højere luftfugtighed. Elementer, der kan hjælpe i kampen mod den raserende skovbrand.

Tenerife, en af de andre kanariske øer, blev også ramt af skovbrand lørdag. Dog en mindre en af slagsen, hvor kun 50 personer måtte evakueres.

Det er første gang siden 2021, at La Palma oplever en naturkrise. Dengang var det et vulkanudbrud, som tvang tusinder af mennesker på flugt og ødelagde over 2000 bygninger.

Udbruddet varede i tre måneder, og asken fra den lagde sig som et tæppe over store områder land.

/ritzau/Reuters