Skovbrand raserer universitet i Cape Town i Sydafrika

Studerende er evakueret fra brand i Cape Town, der blandt andet har fortæret et bibliotek med sjældne bøger.

En voldsom skovbrand er søndag brudt ud ved foden af den sydafrikanske by Cape Towns vartegn, Taffelbjerget.

Branden har blandt andet spredt sig til universitetet i Cape Town, UCT.

Her har flammerne fortæret flere bygninger samt et bibliotek med sjældne bøger.

Hundredvis af studerende er blevet evakueret fra stedet. Myndighederne har også opfordret indbyggere og turister i området til at søge væk.

Branden brød ud søndag morgen og raserer stadig sent søndag aften, oplyser redningstjenester.

Over 120 brandmænd og fem helikoptere, der kaster vand over området, er sat ind for at slukke branden.

Cape Towns borgmester, Dan Plato, oplyser, at mindst én brandmand bliver behandlet for brandsår på et hospital i byen.

Også Sydafrikas ældste vindmølle, der er bygget i 1796, er brændt ned.

Myndighederne mener, at branden er forårsaget af et bål, som en hjemløs person har tændt.

Taffelbjerget er et bjergplateau syd for Cape Town. Det beskyttede naturområde strækker sig over store dele af Cape Towns ubeboede områder.

