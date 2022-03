Skovbrand tvinger sydkoreanere på flugt fra deres hjem

En stor skovbrand i Sydkorea har tvunget flere tusinde borgere til at flygte fra deres hjem.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Omkring 6000 er flygtet fra deres hjem, efter at branden, der startede tidligt fredag på et bjerg i byen Uljin i det østlige Sydkorea, spredte sig videre til den nærliggende by Samcheok.

Branden har også spredt sig videre herfra.

De sydkoreanske myndigheder har udsendt et varsel om "alvorlig" brandfare på grund af branden, der indtil videre har ødelagt næsten 6000 hektarer skov. Det svarer til lidt over 8400 fodboldbaner.

Ifølge AFP er der endnu ikke meldinger om tilskadekomne eller døde.

Lørdag eftermiddag lokal tid har myndighederne indsat over 3000 brandmænd, 57 helikoptere og 273 køretøjer til at tage sig af branden.

En kort overgang var der frygt for, at branden ville true et atomkraftværk og et anlæg med flydende naturgas.

Men de to anlæg er siden blevet sikret, da personale fra beredskabstjenester er rykket ud til anlæggene for at beskytte dem.

Ud af de tusinder af borgere, som har været nødt til at flygte fra deres hjem, har næsten 700 af dem kunnet vende hjem igen i løbet af lørdagen.

For nogle har der dog ikke været et hjem at vende hjem til. Mindst 116 hjem er således blevet ødelagt af branden, oplyser myndighederne.

På grund af branden har det selskab, der driver togdriften i Sydkorea, besluttet at suspendere en af sine togruter i den østlige del af landet.

