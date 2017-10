Skovbrande i Portugal kræver 27 dødsofre

Siden søndag har skovbrande hærget i den nordlige og centrale del af Portugal.

Mindst 27 mennesker er døde i skovbrande i Portugal.

Det oplyser Portugals civile beredskab mandag på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Brandene brød ud søndag og hærger den nordlige og centrale del af landet.

Patricia Gasper, som er talskvinde for beredskabet, sagde under pressemødet til journalister, at brandmænd fortsat kæmper med at få kontrol med 145 brande. Mindst 32 af dem betragtes som alvorlige.

Hun oplyste også, at mindst 51 mennesker er kommet til skade.

/ritzau/