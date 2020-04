Skovbrande i Tjernobyl-område øger strålingsniveau

100 brandmænd kæmper mod to skovbrande i Tjernobyl-området i Ukraine.

To store skovbrande nær Tjernobyl i Ukraine har sendt strålingsniveauet i vejret.

Det melder de ukrainske myndigheder søndag.

Tidligt søndag blev det rapporteret, at to brande havde spredt sig på et område på mere end 100 hektar.

Andre melder dog om, at brandene har spredt sig på et område på henholdsvis omkring 5 og 20 hektar.

Strålingsniveauet i brandområdet er meget højere end sædvanligt, hvilket gør det sværere at slukke brandene.

Myndigheder har mobiliseret to fly, en helikopter og omkring 100 brandmænd til at bekæmpe branden.

Folk, der bor i nærheden, er ikke i fare, melder myndighederne.

Strålingsniveauet i hovedstaden Kiev, der ligger 100 kilometer syd for Tjernobyl, oplever ikke en stigning i strålingsniveauet.

Tjernobyl var et atomkraftværk, der i 1986 oplevede en eksplosion i forbindelse med en sikkerhedstest. Ulykken udløste mere end 400 gange den radioaktive forurening, som atombomben over Hiroshima udløste.

Ulykken sendte radioaktive stoffer ud over det meste af det østlige Europa. Der blev også målt radioaktiv stråling i blandt andet Tyskland og Sverige. Også i Danmark målte Risø-værket en kraftig stigning i radioaktivitet.

Tjernobyl fortsatte med at generere elektricitet, indtil kraftværket endeligt lukkede i 2000.

Brandene søndag hærger inden for den udelukkelseszone, der blev oprettet efter katastrofen i 1986.

Det er ulovligt at bo inden for 30 kilometer af atomkraftværket. Alligevel bor omkring 200 mennesker fortsat i zonen.

Brande er almindelige i skovene nær det nedlagte kraftværk.

