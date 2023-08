Skovbrande opsluger turistdestinationer og dræber seks i Hawaii

Mindst seks mennesker er blevet dræbt i skovbrande i Hawaii onsdag.

Brandene har også tvunget turister og indbyggere til at flygte, mens højtelskede turistdestinationer er blevet til brændende infernoer.

Det er den hawaiianske ø Maui, der er ramt af brandene, der er blevet forstærket af vind fra en orkan langt væk.

Nogle mennesker var onsdag tvunget til at hoppe i havet for at undslippe røg og ild. De blev ifølge en udtalelse fra Maui County reddet af den amerikanske kystvagt.

Amerikansk Røde Kors har åbnet et evakueringscenter på en high school i Maui.

Seks mennesker er bekræftet døde i brandene, siger borgmesteren i Maui County, Richard Bissen, på et pressemøde.

Panikslagne indbyggere har efter deres flugt delt videoer og billeder på sociale medier, der viser røgskyer, der stiger op over, hvad der engang var idylliske strande og palmetræer.

USA's nationale vejrtjeneste siger, at de igangværende brande stammer fra en blanding af tør vegetation, stærk vind og lav luftfugtighed.

Ifølge University of Hawaii er store brande næsten en årlig hændelse i nogle dele af Hawaii. Størrelsen på denne brand er dog usædvanlig.

Embedsfolk siger, at vinde fra orkanen Dora har gjort branden kraftigere. Stormen var omkring 1280 kilometer fra Hawaii onsdag morgen.

Situationen i Hawaii er ikke ulig hændelser andre steder i verden denne sommer, hvor skovbrande forårsaget af rekordhøje temperaturer har tvunget tusindvis til evakuering i Grækenland, Spanien, Portugal og andre dele af Europa.

Menneskeskabte klimaforandringer, der især er drevet af brugen af fossile brændsler, øger hyppigheden og intensiteten af ekstreme vejrhændelser, siger forskere.

