Skovbrande tvinger 20.000 canadiere til at lade sig evakuere

Indbyggere i en af de største byer i den nordligste del af Canada blev onsdag beordret til at lade sig evakuere efter advarsler om, at voldsomme skovbrande kan nå byen inden weekenden.

Krisen i byen Yellowknife er det seneste kapitel i en sommer med skovbrande i Canada, hvor flammerne har spredt sig over landet. Titusinder har allerede været nødt til at lade sig evakuere.

Mere end 1000 skovbrande hærger lige nu det nordamerikanske land.

Canada har som resten af den nordlige halvkugle oplevet en usædvanlig varm sommer.

- Desværre har situationen med skovbrande udviklet sig et skridt mere i den værre retning med ild, der brænder vest for Yellowknife, der nu udgør en reel trussel for byen, siger Shane Thompson der er miljøminister i delstaten Northwest Territories.

Han har beordret byen 20.000 indbyggere til at forlade deres hjem inden middagstid fredag.

Kun én motorvej er åben i sydgående retning. Både rute- og militærfly er arrangeret til situationen.

Ifølge premierminister Justin Trudeau, vil den føderale regering "assistere hvor end den kan". Det skriver han på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

Skovbranden havde sent onsdag canadisk tid spredt sig til blot at være 17 kilometer fra Yellowknife, der er delstatens hovedstad.

- Jeg vil gerne understrege, at byen ikke befinder sig i direkte fare, siger Shane Thompson.

Men, tilføjer han:

- Uden regn er det en mulighed, (at regnen, red.) kan nå yderkanten af byen i løbet af weekenden.

Kraftig vind har spredt flammerne, og flere byer og samfund bestående af Canadas oprindelige befolkning er allerede blevet evakueret.

/ritzau/AFP