Skovrydning i Amazonas sætter rekord i coronatid

I årets første fire måneder er der aldrig blevet fældet så meget skov i den enorme regnskov Amazonas som i år.

Mens verdens fokus er på coronavirusset, fortsætter den massive skovrydning i Amazonas.

I årets første fire måneder er der aldrig blevet ryddet så meget af den enorme regnskov i år. Det viser tal fra det brasilianske rumforskningsinstitut, Inpe.

1202 kvadratkilometer skov er blevet ryddet - et areal svarende til seks gange København - fra januar til april i år.

Det er en stigning på 55 procent fra sidste år og det højeste, siden målinger begyndte i 2015.

Stigningen vækker bekymring for, hvor godt landets præsident, Jair Bolsonaro, passer på verdens største regnskov.

Bolsonaro er kendt for at være en højreorienteret klimabenægter, der taler for at udvikle minearbejde og landbrug i beskyttede skovarealer i Amazonas.

- Desværre ser det ud, som vi kan forvente med rekordsættende brande og skovrydning, siger talsmand for naturbeskyttelsesorganisationen Greenpeace Romulo Batista.

Regnskoven er enorm vigtig for hele verdensklimaet, da den omdanner en stor del af klodens CO2 til ilt.

Amazonas-regnskoven, hvoraf 2,1 million kvadratkilometer er beskyttet, er derudover et skatkammer for biodiversitet. Således findes en fjerdedel af alle Jordens arter her.

/ritzau/AFP