Skræmte muslimer går i skjul efter Sri Lanka-angreb

Flere muslimer har oplevet at blive lagt for had efter søndagens angreb i Sri Lanka, der dræbte 359 personer.

Hundredvis af muslimer i Sri Lanka har søgt tilflugt i moskéer og på en politistation siden søndagens blodige angreb i det sydasiatiske land.

Det sker, efter at de har været udsat for trusler og overfald.

Det oplyser den srilankanske menneskerettighedsgruppe Inform.

Sri Lankas premierminister, Ranil Wickremesinghe, bekræfter over for nyhedsbureauet AP, at landets muslimske ahmadi-mindretal har været udsat for overfald siden angrebet, der kostede 359 mennesker livet.

Flere kirker blev ramt ved angrebet. Heriblandt en i byen Negombo på Sri Lankas vestkyst. Her omkom mere end 100 kristne.

Angrebene er blevet fordømt af lederne af det muslimske mindretal. De har desuden nægtet at begrave gerningsmændene.

Alligevel er flere af ahmadi-muslimerne, der oprindeligt er flygtet fra deres hjemlande, blevet lagt for had siden angrebet påskemorgen.

Adskillige er blandt andet blevet smidt ud af deres hjem af deres udlejere.

- I dag er flygtningene igen blevet flygtninge i Sri Lanka. De er blevet tvunget væk fra deres hjem for anden gang, siger Ruki Fernando fra Inform.

Ifølge ham har 700 flygtninge søgt tilflugt i en moské i Negombo, og flere hundrede er flygtet til en moské i udkanten af byen.

120 er flygtet til en politistation i Negombo.

Ahmadi-muslimerne kommer fra Pakistan, Afghanistan, Yemen og Iran.

