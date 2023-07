Skrumpende efterspørgsel hæmmer den økonomiske vækst i Kina

Efter et markant skridt fremad i det kinesiske bruttonationalprodukt (bnp) som følge af genåbninger efter coronapandemien er efterspørgslen nu faldende, og det kan spores i væksten i landets økonomi.

Tal fra Kinas nationale statistikbureau viser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at landets bnp kun voksede med 0,8 procent mellem første og andet kvartal.

Landet havde ellers indledt finansåret med et spring på 2,2 procent fra fjerde kvartal sidste år.

Kristian Skriver, som er seniorøkonom ved brancheorganisationen Dansk Erhverv, fortæller, at opsvinget, som man forventede efter slutningen på hårde coronarestriktioner, var mindre end forventet.

- Det var forventet, at de kinesiske forbrugere efter genåbningen ville tage revanche og drive kinesisk økonomi frem, men det er ikke for alvor sket.

- Det er formentlig bekymringer om den økonomiske udvikling og boligmarkedet, der får de kinesiske forbrugere til at holde igen, forklarer Kristian Skriver i en skriftlig kommentar.

I juni voksede detailhandlen med 3,1 procent. Det var en lille smule mindre, end de 3,2 procent, som analytikere ifølge Reuters havde forventet, men et drastisk fald fra de 12,7 procent, som sektoren voksede med i maj.

Ser man på år-til-år-udviklingen er Kinas økonomi vokset med 6,3 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år. Analytikere havde dog forventet en vækst på 7,3 procent, og en stor del af udviklingen skal desuden findes i basiseffekter, som var forventelige på grund af genåbningerne i samfundet.

Den ringe udvikling i Kina får virkning på danske virksomheders muligheder for at eksportere til og importere fra landet, siger Kristian Skriver.

- Den svage økonomiske udvikling i Kina rammer de danske eksportvirksomheder, fordi Kina er et stort dansk eksportmarked.

- Desuden er danske virksomheder indirekte afhængige af udviklingen i Kina, fordi virksomhederne er underleverandører til virksomheder i andre lande, der sælger til Kina, forklarer han.

Kina gennemførte i december og januar større genåbninger af samfundet efter at have praktiseret nultolerance over for smitte med coronavirus. Det betød, at blandt andet fabrikker i flere store byer ikke kørte i fuld drift.

