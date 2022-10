Skud, demonstrationer og angreb på den franske ambassade – militærkup i Burkina Faso

En militærfraktion har overtaget magten i vestafrikanske Burkina Faso ved et kup fredag. Det russiske flag er set vaje i gaderne, mens den franske ambassade er blevet angrebet

Det har været nogle hektiske dage i vestafrikanske Burkina Faso. Det begyndte tidligt fredag morgen, hvor de første meldinger om soldater på gaden og skyderier i centrale dele af hovedstaden, Ouagadougou, spredte sig.

Den landsdækkende tv-station RT Burkina gik i en periode i sort, og der var længe stor usikkerhed om, hvad der præcis skete. Først da en gruppe soldater tonede frem på tv-skærmen stod det klart, at landet atter havde været udsat for et kup. Det ottende siden sin selvstændighed fra Frankrig i 1960, og det andet alene i år.