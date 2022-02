Skud fra Afghanistan dræber fem pakistanske soldater

Angreb mod pakistanske soldater er det værste, siden Taliban tog magten i Afghanistan for et halvt år siden.

Mindst fem pakistanske soldater er dræbt i et angreb fra den anden side af grænsen til Afghanistan.

Det meddeler det pakistanske militær søndag.

Militante personer - eller "terrorister", som militæret betegner dem - åbnede ild mod pakistanske soldater i provinsen Khyber Pakhtunkhwa.

- Pakistan fordømmer på det kraftigste terroristers brug af afghansk jord til aktiviteter mod Pakistan, meddeler det pakistanske militær.

Pakistan "forventer, at den midlertidige afghanske regering ikke vil tillade den slags aktiviteter mod Pakistan fremover", hedder det videre.

Angrebet hen over grænsen er det mest alvorlige af sin art, siden Taliban tog magten i Afghanistan i august sidste år.

Endnu har ingen gruppe taget skylden for angrebet.

I de seneste uger har der været en stigning i antallet af angreb fra pakistansk Taliban (TTP), der menes at skjule sig i Afghanistan.

Pakistans regering indgik ellers en aftale om våbenhvile med gruppen i november sidste år.

Men efter en måned brød den pakistanske Taliban-gruppe våbenhvilen med den begrundelse, at regeringen ikke levede op til sin del af aftalen.

Gruppen har i de seneste uger dræbt flere soldater ved angreb i Pakistan.

Søndag siger den pakistanske indenrigsminister, Rashid Ahmed, at Pakistan nødig vil lukke permanent ned for dialog. Men det kan blive nødvendigt for Pakistans militær at besvare angrebene fra de militante.

Pakistansk Taliban og Taliban-bevægelsen i Afghanistan er to separate grupper. Men de deler ideologi og trækker begge på folk på begge sider af grænsen.

/ritzau/dpa