Skud og eksplosioner rammer Sudan efter flere dages magtkampe

Der har lørdag været massive skudvekslinger og flere eksplosioner i Sudans hovedstad, Khartoum.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der er til stede i byen.

Urolighederne kommer efter flere dages spændinger og magtkampe mellem den sudanske hær og den paramilitære organisation RSF.

Parterne stod i fællesskab bag et kup i efteråret 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden da er de dog blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre - altså til et styre, der ikke ledes af en person fra militæret.

Et at stridspunkterne er angiveligt, hvorvidt RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

Ifølge den paramilitære organisation RSF er Sudans hær lørdag gået ind i nogle af RSF's lejre i Khartoum.

- RSF blev lørdag overrasket af en stor styrke fra hæren, der gik ind i lejrene i Soba i Khartoum og belejrede de paramilitære, lyder det i en udtalelse.

Sudans hær hævder omvendt, at RSF har forsøgt at angribe medlemmer af hæren flere forskellige steder.

- Krigere fra RSF har angrebet adskillige militærbaser i Khartoum og andre steder i Sudan, siger en talsmand fra militæret til nyhedsbureauet AFP.

AFP skriver lørdag formiddag, at RSF har indtaget præsidentpaladset i Khartoum.

Artiklen fortsætter under annoncen

RSF hævder desuden selv at have overtaget byens lufthavn.

Sudans hær ledes af Abdel Fattah al-Burhan, mens RSF ledes af Mohamed Hamdan Daglo.

De to er blevet uenige om detaljerne i en aftale, der skal gøre RSF til en del af landets hær.

De seneste måneder har RSF-leder Daglo sagt, at militærkuppet i 2021 var en "fejltagelse", der ikke formåede at skabe forandring i Sudan.

Hærlederen Burhan mener, at kuppet var "nødvendigt" for at få flere forskellige grupper involveret i den politiske proces i landet.

Sudan ligger i det nordøstlige Afrika og er arealmæssigt kontinentets tredjestørste land. Der bor cirka 45 millioner mennesker i Sudan.

/ritzau/