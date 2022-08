Skud rammer kvinde og lille dreng på legeplads i Sverige

En kvinde og et lille barn er bragt til hospitalet, efter at de blev ramt af skud på en legeplads i byen Eskilstuna knap 90 kilometer vest for Sveriges hovedstad, Stockholm, fredag.

Det oplyser svensk politi til det svenske nyhedsbureau TT.

Omfanget af skaderne kendes endnu ikke, men ingen af de to har livstruende skader.

- Der er tale om en kvinde og en dreng, som har fået skudsår, siger polititalsmand Johnny Gustavsson fredag aften.

Sent fredag aften var der ingen anholdte i sagen.

Skyderiet skete ved en legeplads i Årby-kvarteret i Eskilstuna, og der skulle være afgivet flere skud.

Et øjenvidne fortæller til avisen Aftonbladet, at der blev løsnet mindst 15 skud.

- Der var mange familier på legepladsen. Så kom der nogle personer på knallerter og skød, siger øjenvidnet, som tror, at der er tale om et bandeopgør.

Også TT skriver, at flere personer befandt sig i nærheden, da skuddene faldt.

- Kvinden lå på jorden og skreg i panik. Jeg kunne se, at hun var blevet ramt et par centimeter under lysken, siger et øjenvidne til lokalavisen Eskilstuna-Kuriren.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er meget bange, siger et andet øjenvidne til SVT Nyheter Sörmland.

Hændelsen betegnes som drabsforsøg.

Legepladsen blev efterfølgende afspærret.

- Vi leder efter mulige spor, siger polititalsmand Johnny Gustavsson.

Politiet afsøgte fredag aften området med droner, ligesom at betjente var rundt og banke på døre.

Eskilstuna har været ramt af en lang række skyderier i år. Så sent som i søndags var der et skyderi i Skiftinge-kvarteret og endnu et i Årby.

- Der er næsten et nyt skyderi hver dag her. Vores familie har kigget efter et andet sted at bo. Vi flytter væk herfra, siger en mandlig indbygger i Årby til SVT.

Svensk politi fik anmeldelsen om skyderiet fredag omkring klokken 19.00.

Politiet har ikke oplyst alderen på kvinden og drengen, men avisen Expressen erfarer, at der er tale om en dreng på fem år.

Ifølge svenske medier tyder alt på, at kvinden og drengen var tilfældige ofre.

/ritzau/