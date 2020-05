Skuddrab på sort jogger i Georgia har vakt harme i USA

Præsident Donald Trump kalder videooptagelser af øjensynligt skuddrab på sort jogger "meget foruroligende".

USA's præsident, Donald Trump, siger, at en videooptagelse af en sort jogger, der øjensynligt bliver skudt og dræbt af to hvide mænd i delstaten Georgia, er "meget foruroligende".

I et interview med tv-stationen Fox News kalder Trump skuddrabet på den 25-årige Ahmaud Arbery for "hjerteskærende".

- Jeg så et foto af den unge mand, som ser ud til at være alletiders unge fyr. Det er meget foruroligende for mig, siger præsidenten.

Arbery blev dræbt af skud den 23. februar nær sit hjem i Brunswick, Georgia.

Drabet har udløst demonstrationer, og mange amerikanere har udtrykt vrede, efter at videooptagelser blev lagt ud på internettet.

Optagelserne viser øjensynligt, at Arbery løber nedad en gade, hvor han støder på Gregory McMichael og Travis McMichael, som er far og søn. De to er bevæbnet med skydevåben og har blokeret gaden med en pickup.

Arbery og den ene af de to mænd begynder tilsyneladende at skændes og siden at slås. Det fremgår ikke præcis hvorfor. Arbery bliver herefter dræbt af adskillige skud.

Gregory McMichael og Travis McMichael har forklaret, at de antog løberen for at være en indbrudstyv.

Myndighederne i Georgia sagde fredag, at "de har mere end tilstrækkeligt materiale" til at rejse anklage mod de to mænd. De har dog ikke forklaret, hvorfor det har taget 74 dage, før de mistænkte er blevet varetægtsfængslet.

Til et spørgsmål om, hvad der skal til for at forhindre sammenstød mellem sorte og hvide på grund af sagen, svarede Trump:

- En retfærdig sagsbehandling i retssystemet vil løse problemerne.

Den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden og andre politiske ledere og fremtrædende personer har udtrykt indignation over drabet og den langsomme sagsbehandling.

Nogle har sammenlignet sagen med et andet drab på en ubevæbnet ung sort mand, Trayvon Martin, som blev dræbt af en sikkerhedsvagt i Florida i 2012.

- Vi bliver bogstaveligt talt jagtet HVER DAG/HVER GANG vi forlader vores hjem, skrev basketballstjernen LeBron James tidligere på Instagram.

/ritzau/dpa