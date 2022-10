Skudofres familier sender advarsel til løgnere som Alex Jones

Alex Jones skal betale kæmpeerstatning for påstande om skoleskyderi. Familier ser det som et klart signal.

Konspirationsteoretikere kan ikke straffrit fremsætte urigtige påstande, som påvirker rigtige mennesker.

Det er ifølge familierne til personer, der blev dræbt i 2012 på den amerikanske skole Sandy Hook Elementary, læren af den erstatning, som konspirationsteoretikeren Alex Jones onsdag blev dømt til at betale til dem.

- Dette viser, at internettet ikke er det vilde vesten, og at dine handlinger har konsekvenser, siger Bill Sherlach, hvis hustru, Mary, blev dræbt i skoleskyderiet.

- Folk som Alex Jones er nødt til at genoverveje, hvad de siger, og hvordan de siger det.

Jones - som er grundlægger af hjemmesiden InfoWars og vært på et populært radioprogram - har påstået, at de etablerede medier og tilhængere af våbenkontrol havde fabrikeret tragedien. Han har endda sagt, at skyderiet var iscenesat med skuespillere.

Onsdag blev han af et nævningeting dømt til at betale 965 millioner dollar eller 7,4 milliarder kroner til folk, der har lidt skade på grund af hans løgne om massakren.

Flere familiemedlemmer i retslokalet begyndte at græde, da kendelsen om erstatningen blev læst højt.

Jones var ikke selv til stede i retten.

Den højreorienterede konspirationsteoretiker har senere anerkendt, at massakren fandt sted. Han har også sagt, at det var "skørt" af ham gentagne gange at påstå, at skyderiet var et fupnummer.

/ritzau/AFP