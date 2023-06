Skudsalve rammer dreng og bus i Uppsala

En dreng og en bus blev ramt, da flere skud blev affyret fredag i bydelen Gottsunda i Uppsala i Sverige.

Det meddeler svensk politi.

Det står ikke klart, hvor slemme skader drengen har fået.

Det vides heller ikke, om han var målet for skuddene.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi kan bekræfte, at det er en yngre dreng under 18 år, der er blevet skudt, og vores foreløbige oplysninger er, at han er skudt i benet, siger Mats Länn, vagthavende i den svenske politiregion Mitt.

- Men vi er stadig ved at danne os et billede af, hvad der er sket, og om denne person blev skudt, fordi man sigtede på ham, eller fordi han befandt sig på det forkerte sted.

På stedet kan man se, at adskillige skud er blevet affyret, og at en bus er ramt af flere skud.

Ifølge politiet står det ikke klart, om der var passagerer på bussen, eller om den var tom.

Meldingen om skudepisoden kom ind via "et stort antal" opkald. Ifølge SVT kom den første melding klokken 17.42.

- Der kom flere opkald, og en anmelder opfattede det sådan, at det var 20-30 skud, som blev affyret, og at det var en form for automatbeskydning, siger Mats Länn.

/ritzau/TT