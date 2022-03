Jussie Smollett idømmes både betinget og ubetinget fængsel for at arrangere et overfald på sig selv i 2019.

Skuespiller får 150 dages fængsel for iscenesat hadforbrydelse

Den amerikanske skuespiller Jussie Smollett er blevet idømt en straf på 150 dages fængsel samt 30 måneders betinget fængsel for at have iscenesat en hadforbrydelse mod sig selv.

Det gjorde han ifølge anklagerne for at opnå sympati og fremme sin karriere.

Samtidig skal Smollett betale 120.000 dollar - 805.000 kroner - i kompensation samt en bøde på 25.000 dollar svarende til 168.000 kroner.

Det har dommer James Linn ved en domstol i Cook County i delstaten Illinois afgjort natten til fredag dansk tid.

Den 39-årige Smollett, som er sort og homoseksuel, blev kendt skyldig i fem ud af seks anklagepunkter af et nævningeting i december.

Blandt andet blev han fundet skyldig i at have løjet for politiet.

Smollett har forklaret, at han blev antastet af to maskerede mænd på en mørk gade i den amerikanske millionby Chicago i 2019.

Ifølge Smollett bandt mændene en løkke om hans hals og hældte kemikalier ud over ham, mens de kom med homofobiske og racistiske tilråb samt tilkendegivelser af støtte til den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

En måned efter det påståede overfald anholdt amerikansk politi skuespilleren, som blandt andet er kendt fra tv-dramaserien "Empire".

Ifølge politiet havde Smollett betalt to brødre 3500 dollar, hvilket svarer til cirka 23.500 kroner, for at arrangere overfaldet.

De to brødre, Abimbola og Olabinjo Osundairo, har under deres vidneudsagn i retten bekræftet, at Smollett betalte dem for overfaldet, ligesom han fortalte dem, hvordan det skulle foregå.

Sagen har fået stor opmærksomhed i især amerikanske medier.

Efterfølgende mistede Smollett sin rolle i "Empire", som han ellers havde bestridt i fem år.

/ritzau/Reuters