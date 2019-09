Skuespiller i USA dømt i sag om bestikkelse af universiteter

Felicity Huffman fra "Desperate Housewives" skal 14 dage i fængsel for med bestikkelse at få barn på college.

Skuespilleren Felicity Huffman er ved en domstol i Boston idømt 14 dages fængsel i en sag om bestikkelse til prominente amerikanske universiteter.

Universiteterne har optaget rige folks børn, som ikke lever op uddannelsesstedernes egne krav.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Huffman er kendt fra tv-serien "Desperate Housewives".

Hollywood-skuespillerinden var anklaget for hemmeligt at have betalt et beløb på 15.000 dollar (omkring 100.000 kroner). Hun er en blandt 51 personer, der har været anklaget i sagen.

Velhavende forældre skal i alt have betalt 25 millioner dollar til mellemmænd, som skulle sikre deres børn pladser på universiteter som Yale, Georgetown og University of Southern California.

Huffmans advokat fremførte under retssagen, at hans klient "angrer" og føler sig "meget skamfuld" over forløbet.

Sagen har vakt stor opsigt i USA og stor forargelse blandt mange menige amerikanere, der ser det som endnu et smuthul for rige amerikanere.

/ritzau/