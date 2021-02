Skuespillerforening takker Donald Trump for at melde sig ud

Donald Trump har været medlem af en fagforening for skuespillere for sin rolle i blandt andet "Alene Hjemme".

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har meldt sig ud af SAG-Aftra, som er fagforening for amerikanske tv- og filmskuespillere.

Det sker, netop som foreningen var ved at smide ham ud.

SAG-Aftra meldte i sidste måned, at et udvalg ville tage stilling til Trumps medlemskab i lyset af urolighederne ved Kongressen 6. januar.

Fagforeningen ville se på den tidligere præsidents rolle i angrebet, hvor han er anklaget for at opildne til uroen, der efterlod fem mennesker døde.

- Og hvad så, skrev Trump i et brev, som fagforeningen har frigivet.

- Jeg ønsker ikke længere at være tilknyttet denne forening, lød det videre.

Den udmelding tager SAG-Aftra dog ikke så tungt. På sin hjemmeside reagerer fagforeningen kortfattet på Trumps besked med blot to ord: "Thank you".

74-årige Donald Trump blev medlem af SAG efter flere optrædener som sig selv i en række film og tv-serier, blandt andet "Alene hjemme" og "Sex and the City" i begyndelsen af 1990'erne.

Han cementerede sin berømmelse, da han blev vært i reality-serien "The Apprentice" og spinoff-serien "Celebrity Apprentice" fra 2004 til 2015, hvor en gruppe deltagere får bedømt deres forretningsegenskaber.

- Jeg er ikke bekendt med dit arbejde, men jeg er meget stolt af mit eget, skrev Trump til SAG-Aftras formand, skuespilleren Gabrielle Carteris.

- Det her brev skal informere dig om min øjeblikkelige fratræden fra SAG-Aftra. I har ikke gjort noget for mig, tilføjede han.

Repræsentanternes Hus stemte 13. januar for at indlede en rigsret mod Donald Trump, hvor han står anklaget for at opildne til oprør ved Kongressen.

Republikanske Trump forlod Det Hvide Hus 20. januar efter et tabt genvalg. Rigsretssagen mod Trump står til at begynde i Senatet i næste uge.

/ritzau/Reuters