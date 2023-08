Skulle sættes fri: 57-årig spækhugger er død i akvarium

Lolita, en spækhugger, der har været i fangenskab i mere end 50 år, er fredag død i akvariet Miami Seaquarium.

Det oplyser akvariet på X, tidligere kendt som Twitter.

Der var ellers planer om, at spækhuggeren skulle slippes fri i den nærmeste fremtid.

Lolita, der også gik under navnet Toki, havde over de seneste par dage udvist tegn på stort ubehag, skriver akvariet.

Dyrlæger begyndte at behandle hende "omgående og aggressivt".

- På trods af, at hun modtog den bedst mulige medicinske behandling, gik hun bort fredag eftermiddag på grund af, hvad der menes at være en nyrelidelse, skriver akvariet.

Lolita blev 57 år, og har altså tilbragt størstedelen af sit liv i fangenskab.

Men i april i år blev akvariet enige med en dyrevelfærdsorganisation om, at Lolita skulle slippes ud i naturen igen i et habitat i den nordvestlige del af Stillehavet inden for de kommende to år.

