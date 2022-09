Skyderier og soldater fylder Burkina Fasos hovedstad

Der meldes fredag morgen om skyderier i centrale dele af Burkina Fasos hovedstad, Ouagadougou. Det skriver Reuters.

Specifikt er skyderierne rapporteret ved byens militære base og i flere boligområder i det vestafrikanske land.

Adskillige bevæbnede soldater er til stede i centrale dele af byen. Flere bevæbnede soldater har taget stilling ved den vej, der leder mod byens præsidentembede. De blokerer også adgangen til administrative bygninger. Landets statslige tv-station er gået i sort.

- Jeg hørte høje brag omkring klokken 04.30 i nat, og nu er vejen omkring mit hjem blevet afspærret af militærkøretøjer, siger en person, der bor nær præsidentembedet, til franske AFP.

Danske myndigheder har reageret på uroen. Udenrigsministeriets Borgerservice advarer på Twitter danskere, som befinder sig i området.

- Bliv indenfor. Søg ikke mod lufthavnen el. offentlige steder. Hold dig opdateret via lokale medier. Følg lokale myndigheders anvisninger. Tilmeld dig Danskerlisten, lyder det på Twitter.

Burkina Faso, der ligger i Vestafrika, har været centrum for uro i længere tid. For få dage siden blev 50 mennesker meldt savnet efter et angreb udført af jihadister. Angrebet blev udført på en større konvoj, der førte forsyninger til byen Djibo. 11 soldater blev fundet dræbt.

Tidligere samme måned mistede 35 personer livet i et lignende angreb,

I januar overtog militæret magten i Burkina Faso og afsatte præsident Roch Marc Christian Kaboré.

Dengang lovede militærofficer Paul-Henri Sandaogo Damiba at tøjle jihadisterne.

Volden er dog fortsat, især drevet af grupper med tilknytning til al-Qaeda og Islamisk Stat (IS). Tusindvis af mennesker har mistet livet, og omkring to millioner er siden 2015 blevet fordrevet fra deres hjem på grund af kampe.

/ritzau/Reuters