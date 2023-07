Slåfejl sender tusindvis af amerikanske militær-e-mails til Mali

En slåfejl har gjort, at tusindvis af e-mails, som skulle være sendt til e-mail-adresser ejet af det amerikanske militær, i stedet er landet i indbakken for e-mail-konti i det vestafrikanske land Mali, som er allieret med Rusland.

Det skriver mediet BBC.

Der er tale om en stor mængde e-mails, som skulle være sendt til amerikanske konti. Ligesom at danske internet- og maildomæner slutter på ".dk", og britiske slutter på ".co.uk", har det amerikanske militær e-mail-adresser, der slutter på ".mil".

Og det er her, det er gået galt.

For fjerner man i'et i det domæne, ryger ens e-mail i stedet til en e-mail-konto på domænet ".ml", som tilhører Mali.

Og selv om slåfejlen er på bare ét bogstav, kan fejlen have graverende konsekvenser.

En tidligere seniorrådgiver i det amerikanske ministerium for indenrigssikkerhed, Steven Stransky, siger, at selv banale informationer kan være brugbare for USA's fjender, hvis de ender i de gale hænder.

- Sådanne udvekslinger betyder, at en udenlandsk aktør kan begynde at opbygge informationer om vores militærpersonale til spionage eller prøve at få dem til at udlevere informationer for penge, siger han til BBC.

Det internationale finansmedie Financial Times var først til at bringe historien om den hollandske iværksætter Johannes Zuurbier, som først fik øje på problemet for over ti år siden.

Det er ham, som har kontrakt med den maliske regering på at forvalte domænet, og han har siden 2013, hvor han fik kontrakten, modtaget titusindvis af mails til forkerte adresser.

Ifølge Financial Times var ingen af dokumenterne stemplet som hemmelige, men indeholder alligevel sundhedsdata, kort over amerikanske militærfaciliteter, bankudskrifter og planlægningsdokumenter for amerikanske embedsmænd.

Mali er allieret med Rusland, som har sendt styrker til landet for at hjælpe regeringen med at bekæmpe islamistiske grupperinger i Sahel-regionen.

Det er også her, hvor Wagner-gruppen anklages for adskillige brud på menneskerettighederne.

