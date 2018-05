Slagen premierminister nægtet udrejse af Malaysia

Efter et valgnederlag og milliardskandale nægtes tidligere premierminister Najib Razak udrejse af Malaysia.

Efter to dage i opposition er den tidligere premierminister Najib Razak blevet nægtet udrejse af Malaysia, da han forsøgte at forlade landet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere på ugen gav vælgerne i Malaysia et flertal til oppositionen efter 60 år med Najib Razaks koalition, National Front, i regering.

Lørdag morgen dansk tid skrev Najib Razak på sin Facebook-profil, at han vil tage på ferie og vende tilbage til landet i næste uge. Her skal han finde ud af, om han også skal stå i spidsen for National Front.

Men de planer blev skrottet, da landets immigrationsmyndigheder nægtede flyet med Najib Razak og hans kone at lette.

Den tidligere premierminister skriver på det sociale medie Twitter, at han respekterer udrejseforbuddet.

- Jeg er blevet informeret om, at Malaysias Immigrations Departement ikke vil tillade min familie og mig at rejse ud af landet. Jeg respekterer anvisningerne og vil forblive i landet, skriver han.

I baggrunden af udrejseforbuddet lurer en efterforskning af en politisk skandale i milliardklassen i Malaysia.

Mahathir Mohamad, der torsdag afløste Najib Razak som premierminister, har svoret at undersøge en sag om misbrug af offentlige midler i Malaysia, der løber op i flere hundrede millioner af dollar.

Sagen omhandler det statslige vækstinitiativ 1Malaysia Development. Her satte Najib Razak sig selv som bestyrelsesformand.

Initiativet har begravet sig selv i en gæld på flere milliarder af dollar. Imens lyder anklagerne, at næsten 700 millioner dollar af initiativets penge er endt på Najib Razaks bankkonto.

Najib Razak, hvis fulde navn lyder Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, nægter at have gjort noget ulovligt.

/ritzau/