Slanger og abe er blandt 224 nye arter fundet i Sydøstasien

Videnskabsfolk fra hele verden har på et enkelt år opdaget 224 nye dyre- og plantearter i landene langs floden Mekong i Sydøstasien.

Det viser en ny rapport fra Verdensnaturfonden (WWF) publiceret onsdag.

Ifølge rapporten er der blevet opdaget 155 forskellige plantearter, 35 reptiler, 17 amfibier, 16 fiskearter og et nyt pattedyr.

Alle opdagelserne blev gjort i 2020, men er først blevet offentliggjort i denne uge, da sidste års rapport blev forsinket.

Det nyopdagede pattedyr er en abe ved navn popa langur. Den blev sidste år identificeret som værende sin egen art efter analyser af blandt andet afføringsprøver.

Det er langtfra første gang, at der bliver opdaget nye arter i Mekong-deltaet.

Siden 1997 er der således blevet opdaget 3007 nye dyre- og plantearter i Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam og Myanmar ifølge WWF.

Det gør regionen omkring Mekong til den "absolutte sværvægter", når det kommer til at opdage nye arter. Det siger Stefan Ziegler, der står for kommunikationen omkring Sydøstasien for WWF i Tyskland.

- Den er hjemsted for nogle af verdens bedst kendte og mest truede arter såsom tigeren og Mekong-kæmpemallen, siger Ziegler.

Han mener, at økosystemerne skal beskyttes og bevares for enhver pris på grund af den enorme biodiversitet.

- Hvis vi mister Mekong-regionen som et biologisk hotspot, så mister vi en væsentlig del af den globale biodiversitet.

Ifølge rapporten fra WWF blev de fleste af de nye arter opdaget i Vietnam (91) og Thailand (69).

Rapporten er en sammenskrivning af det arbejde, som hundredvis af videnskabsfolk fra universiteter, naturorganisationer og forskningsinstitutter har stået bag.

/ritzau/dpa